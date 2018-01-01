Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок сборной Англии: Черные тренера не подходят для этой профессии

Комментариев: 0
Эмил Хески выразил возмущение принципа получения работы тренера.
Эмил Хески
Эмил Хески
Getty Images

Экс-игрок сборной Англии Эмиль Хески выразил мнение, что не может начать тренерскую карьеру из-за цвета кожи.

Читай также: Игроки сборной Англии могут покинуть поле во время матча с Болгарией

“Я не могу объяснить, почему черные люди вынуждены начинать со дна, в то время как остальные могут без проблем заполучить работу где угодно.

Для Лэмпарда и Джеррарда это было бы проще, 100%. Они получат нужные посты. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.

Все говорят: “Иди и заработай себе имя“. Что ж, сборную Англии тренирует специалист, который работал в Премьер-лиге с Мидлсбро и не добился никаких успехов.

У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они все еще в деле, а я даже не могу взойти на первую ступень карьерной лестницы. Я лишь предполагаю, что существует мнение, что черные тренеры не подходят для этой профессии“, — приводит слова Хески The Times.

Напомним, что ранее в Италии журналист оскорбил Ромелу Лукаку.

Поделись:
Теги: Эмил Хаски, Сборная Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь