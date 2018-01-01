Экс-игрок сборной Англии: Черные тренера не подходят для этой профессии

Эмил Хески выразил возмущение принципа получения работы тренера.

Экс-игрок сборной Англии Эмиль Хески выразил мнение, что не может начать тренерскую карьеру из-за цвета кожи.

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“Я не могу объяснить, почему черные люди вынуждены начинать со дна, в то время как остальные могут без проблем заполучить работу где угодно.

Для Лэмпарда и Джеррарда это было бы проще, 100%. Они получат нужные посты. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.

Все говорят: “Иди и заработай себе имя“. Что ж, сборную Англии тренирует специалист, который работал в Премьер-лиге с Мидлсбро и не добился никаких успехов.

У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они все еще в деле, а я даже не могу взойти на первую ступень карьерной лестницы. Я лишь предполагаю, что существует мнение, что черные тренеры не подходят для этой профессии“, — приводит слова Хески The Times.

Напомним, что ранее в Италии журналист оскорбил Ромелу Лукаку.