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УЕФА выплатит Шахтеру солидный бонус за участие в еврокубках

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"Горняки" получат более 21 млн евро.
Шахтер
Шахтер
Getty Images

Донецкий Шахтер получит бонус от УЕФА за участие в Лиги чемпионов и Лиге Европы.

“Горякам“ выплатят 21,05 млн евро.

Больше всех заработает мадридский Реал - 35,46 млн евро. Далее идет каталонская Барселона - 34,35 млн, тройку замкнула мюнхенская Бавария - 33,24 млн.

Отметим, что сумма высчитывалась, учитывая рейтинг команды в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ Шахтер стартует домашним матчем против Манчестер Сити. Он состоится 18 сентября в Харькове. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, УЕФА
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Источник: kicker.de

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