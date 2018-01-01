УЕФА выплатит Шахтеру солидный бонус за участие в еврокубках

"Горняки" получат более 21 млн евро.

Донецкий Шахтер получит бонус от УЕФА за участие в Лиги чемпионов и Лиге Европы.

“Горякам“ выплатят 21,05 млн евро.

Больше всех заработает мадридский Реал - 35,46 млн евро. Далее идет каталонская Барселона - 34,35 млн, тройку замкнула мюнхенская Бавария - 33,24 млн.

Отметим, что сумма высчитывалась, учитывая рейтинг команды в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ Шахтер стартует домашним матчем против Манчестер Сити. Он состоится 18 сентября в Харькове. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.