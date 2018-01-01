Роналду расплакался, когда увидел ролик со своим умершим отцом

Португальский нападающий впервые увидел кадры со своим отцом.

Игрок туринского Ювентуса Криштиану Роналду не смог сдержать слез, увидев ролик со своим покойным отцом. Португальский нападающий признался, что никогда не видел этих кадров.

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На записи отец футболиста рассказывает, как гордится достижениями сына.

“Я никогда не видел этого. Невероятно. Каково слышать, как отец говорит о гордости за достижения своего сына? Это много значит. Я думал, что интервью будет забавным, но никак не ожидал, что буду плакать.

У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать семье. Я и правда не знаю своего отца на сто процентов. Никогда не общался с ним как с нормальным собеседником. Это было трудно“, — сказал Роналду в интервью ITV.

Отметим, что Жозе Диниш Авейру умер в возрасте 52 лет из-за печеночной недостаточности.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро.