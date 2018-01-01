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Ибрагимович новый рекордсмен Лос-Анджелес Гэлакси

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Шведский нападающий забил 26-й гол в МЛС.

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в матче против Спортинг Канзас Сити оформил хет-рик. Матч закончился в пользу “ангелов“ 7:2.

 

Всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил 26 голов и стал рекордсменом Лос-Анджелес Гэлакси. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Руису, который в 2002-м году забил 24 мяча.

Лидером в бомбардирской гонке является Карлос Вела, на счету которого 28 голов.

Напомним, ранее Ибрагимовичу был установлен памятник

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Теги: Златан Ибрагимович, МЛС, футбол
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