Болельщики Ден Хаага забросали игрушками юных болельщиков Фейеноорда

В 6 туре чемпионата Нидерландов встречались Фейеноорд - Ден Хааг.

Болельщики гостей решили поддержать маленьких болельщиков хозяев, проведя веселую акцию поддержки. В течении одной минуты из гостевого сектора летели мягкие игрушки, которые падали на головы зрителей.

Акция была организована для детей, которые проходят лечение в местной больнице Роттердама.

Fans of Dutch team ADO Den Haag showered children from a local hospital with cuddly toys during their match with Feyenoord 💚 pic.twitter.com/ew0gjE7iZ1