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Болельщики Ден Хаага забросали игрушками юных болельщиков Фейеноорда

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Болельщики Ден Хаага провели удивительную акцию.
Ден Хааг
Ден Хааг
Getty Images

В 6 туре чемпионата Нидерландов встречались Фейеноорд - Ден Хааг.

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Болельщики гостей решили поддержать маленьких болельщиков хозяев, проведя веселую акцию поддержки. В течении одной минуты из гостевого сектора летели мягкие игрушки, которые падали на головы зрителей.

Акция была организована для детей, которые проходят лечение в местной больнице Роттердама.

 

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Фейеноорда.

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Теги: Ден Хааг, Фейенорд, чемпионат Нидерландов по футболу, футбол
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