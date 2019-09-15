Болельщики Ден Хаага забросали игрушками юных болельщиков Фейеноорда
Болельщики Ден Хаага провели удивительную акцию.
В 6 туре чемпионата Нидерландов встречались Фейеноорд - Ден Хааг.
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Болельщики гостей решили поддержать маленьких болельщиков хозяев, проведя веселую акцию поддержки. В течении одной минуты из гостевого сектора летели мягкие игрушки, которые падали на головы зрителей.
Акция была организована для детей, которые проходят лечение в местной больнице Роттердама.
Fans of Dutch team ADO Den Haag showered children from a local hospital with cuddly toys during their match with Feyenoord 💚 pic.twitter.com/ew0gjE7iZ1— ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2019
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Фейеноорда.
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