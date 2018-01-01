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Яремчук своим голом помог Генту разгромить Мехелен

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Украинец забил за Гент 7 голов в 9 матчах нового сезона.
Роман Яремчук
Роман Яремчук

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук отметился забитым голом в матче седьмого тура чемпионата Бельгии против Мехелена

В середине первого тайма Яремчук открыл счет в матче, замкнув прострел Вадиса Оджиджа Офоэ. Партнеры Яремчука забили еще дважды и в итоге Гент одержал победу 3:0.

Отметим, что весь поединок за Гент провел и украинский защитник Игорь Пластун, еще один украинец Роман Безус остался на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел 9 матчей за Гент, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами.

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