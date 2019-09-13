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В десятке также гол экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна.

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В десятке также гол экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна.
В десятке также гол экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна.

УЕФА опубликовал десятку лучших голов пятого и шестого туров отбора на Евро-2020, которые состоялись в сентябре. В нее вошел и гол Руслана Малиновского в ворота Литвы из-за пределов штрафной.

Также в десятку попали голы, которые забили Энис Барди (Северная Македония), Марсель Хальстенберг (Германия), Генрих Мхитарян (Армения), Бруно Петкович (Хорватия), Марсель Забитцер (Австрия), Доминик Собослаи (Венгрия), Дженк Тосун (Турция), Юсуф Язичи (Турция) и Эран Захави (Израиль).

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Теги: Руслан Малиновский
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