Красивый гол "рабоной" из Китая

Израильтянин Захави отметился красивым голом.

Лучший гол выходных был забит в Китае в рамках 23-го тура китайской Суперлиги в матче команд Гуанчжоу Фули и Тяньцзинь Сунцзян.

Героем хозяев стал израильтянин Эран Захави, который отметился дублем. Особого внимания заслуживает второй победный гол футболиста, который был забит на 90-й минуте "рабоной".