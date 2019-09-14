Красивый гол "рабоной" из Китая
Израильтянин Захави отметился красивым голом.
Лучший гол выходных был забит в Китае в рамках 23-го тура китайской Суперлиги в матче команд Гуанчжоу Фули и Тяньцзинь Сунцзян.
Героем хозяев стал израильтянин Эран Захави, который отметился дублем. Особого внимания заслуживает второй победный гол футболиста, который был забит на 90-й минуте "рабоной".
Last minute rabona winner in China 😱 pic.twitter.com/oZQEKz6iKm— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2019
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