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Тренер Бурсаспора: Селезнев приехал с лишним весом, он не может играть

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Специалист недоволен физическими кондициями украинца.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Бурсаспор

Главный тренер турецкого Бурсаспора Ялкин Кочушакавак рассказал, почему украинский форвард Евгений Селезнев не выходит на поле за новый клуб.

"Селезнев приехал к нам с одной проблемой - лишним весом. Вероятно, он не сумел заиграть в Малаге как раз из-за этого.

Сейчас он не может играть. Но думаю, что мы сможем его достаточно хорошо подготовить в ближайшее время", - сказал специалист в интервью изданию Eldesmarque.com.

Напомним, минувший сезон 34-летний форвард провел в испанской Малаге, однако за основную команду провел всего 12 игр и не отличался голевыми действиями.

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