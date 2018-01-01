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Швед в очередной раз не попал в заявку Селтика на матч чемпионата Шотландии

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Украинскому футболисту вновь не удастся выйти на поле.
Марьян Швед
Марьян Швед
upl.ua

Селтику предстоит сыграть с Гамильтоном в матче пятого тура шотландской Премьер-лиги.

В заявку команды в очередной раз не был включен украинский полузащитник "кельтов" Марьян Швед.

Ранее хавбек также пропустил победный поединок Селтика в самом важном матче чемпионата - дерби против Рейнджерс.

Отметим, что Швед не сумел принять участия и в матчах национальной сборной Украины, но в этот раз ему помешала травма.

В текущем сезоне 22-летний украинец отыграл 21 минуту за шотландский клуб, дебютировав в матче квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью. Швед отличился шикарным голом в том матче.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, чемпионат Шотландии по футболу, футбол
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