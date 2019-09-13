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Моуринью: Месси сделал меня лучшим тренером

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Португальский специалист поблагодарил своих бывших подопечных и соперников.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший тренер Интера, Челси, Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью признался, что многим обязан своим подопечным, а также выделил роль Лионеля Месси. 

“Должен сказать, что я многим обязан своим игрокам. Но также и тем, кто не играл под моим руководством, но создавал мне проблемы. 

Например, Лионель Месси сделал меня лучшим тренером, потому что я готовился к матчам против него, организовывал команду противостоять ему. То же самое можно сказать и про других великих игроков, против которых приходилось моим командам “, - приводит слова Моуринью AS.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить французский ПСЖ.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Лионель Месси
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