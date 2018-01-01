Слуцкий: Лидерство Витесса ничего не значит

Главный тренер Витесса о первом месте в чемпионате Нидерландов.

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий прокомментировал первое место своей команды после 5 туров. На данный момент в активе у клуба 11 очков, но на одну игру больше, чем у ближайших преследователей Аякса и ПСВ.

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“Витесс на вершине? Ну, и прекрасно. Теперь осталось готовиться к Лиге чемпионов. Мы бы туда попали сразу, если бы чемпионат завершился сейчас.

Если говорить серьезнее, то после трех матчей рано делать выводы. На данный момент я вижу только одно достижение.

В прошедшем сезоне мы стартовали не совсем удачно. И дальше эта неудачная серия длилась долго. Я в перерыве напоминаю об этом футболистам. Если ты не готов на 100% физически, это еще не проблема. Проблема, когда ты не играешь на победу.

Чтобы достигать высоких результатов, нужно обязательно выигрывать матчи. Неважно, что для этого используется – индивидуальные навыки, стандарты, командный настрой. По-моему, игроки меня поняли“, - ответил Слуцкий журналистам NOS.

Напомним, что Нидерланды приблизились к Украине в таблице коэффициентов УЕФА.