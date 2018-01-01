Дани Алвес: Летом я мог вернуться в Барселону или Ювентус

Экс-игрок ПСЖ признался, что мечтает принять участие в чемпионате мира в 2022-м году.

Самый титулованный игрок мира Дани Алвес этим летом подписал контракт с бразильским Сан-Паулу. Футболист признался, что помимо возвращения на родину у него были и другие варианты продолжения карьеры.

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"Возвращение в Бразилию было одним из немногих вариантов, которые у меня были после истечения контракта с ПСЖ. Летом я общался со многими клубами по поводу контракта.

Я даже мог вернуться в Барселону или Ювентус, но мне не хотели предлагать многолетний контракт. Я чувствую, что у меня еще есть силы. Моя цель - сыграть на чемпионате мира в 2022 году", - приводит слова Алвеса сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что бразилец уже сыграл четыре матча за Сан-Паулу, в которых отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес оригинально открыл бутылку при помощи своего достоинства.