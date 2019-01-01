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Легенда сборной Ирана: Роналду побьет мой рекорд

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Лучший бомбардир в истории сборных уже готов распрощаться со своим рекордом.
Али Даеи
Али Даеи
Getty Images

Бывший игрок национальной сборной Ирана Али Даеи уверен, что его рекорд побьет Криштиану Роналду. На счету иранского футболиста 109 голов, а в то время как у португальского нападающего 93 гола.

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“Да, я думаю, Роналду побьет мой рекорд. Он великолепный игрок, без сомнений, и мне кажется, что это случится. Почему бы и нет? Это футбол, это его часть. Все рекорды существуют, чтобы в один день их побили. Что еще важнее, мы говорим о великом игроке.

Мы пересекались с ним пару раз на чемпионате мира. Желаю ему продолжать играть так же хорошо и забивать голы. Пусть у него в жизни все будет хорошо“, – сказал Даеи в интервью A Bola.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро.

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