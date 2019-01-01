Легенда сборной Ирана: Роналду побьет мой рекорд

Лучший бомбардир в истории сборных уже готов распрощаться со своим рекордом.

Бывший игрок национальной сборной Ирана Али Даеи уверен, что его рекорд побьет Криштиану Роналду. На счету иранского футболиста 109 голов, а в то время как у португальского нападающего 93 гола.

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“Да, я думаю, Роналду побьет мой рекорд. Он великолепный игрок, без сомнений, и мне кажется, что это случится. Почему бы и нет? Это футбол, это его часть. Все рекорды существуют, чтобы в один день их побили. Что еще важнее, мы говорим о великом игроке.

Мы пересекались с ним пару раз на чемпионате мира. Желаю ему продолжать играть так же хорошо и забивать голы. Пусть у него в жизни все будет хорошо“, – сказал Даеи в интервью A Bola.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро.