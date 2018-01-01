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Месси: Золотой мяч - странная награда

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Лионель Месси прокомментировал свое отношение к награде лучшему футболисту мира.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Игрок Барселоны Лионель Месси дал комментарий в преддверии церемонии награждения игрока года ФИФА 2019.

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“Не знаю, могу ли я считаться фаворитом в борьбе за Золотой мяч. Это странная награда. Никто не знает, кто фаворит. В последнее время больше оценивают результаты клуба, и это неплохо. Иногда награду вручают за чемпионат мира, не все одинаково подходят к оцениванию.

Не знаю, наверное, нет конкретного критерия, по которому можно определить обладателя Золотого мяча. Никогда не думал о том, фаворит я или нет. Не раз говорил, что индивидуальные награды второстепенны для меня“, — сказал Месси для Sport.es

Церемония награждения ФИФА состоится в Милане 23-го сентября. 

Отметим, что аргентинский футболист является 5-кратным обладателем Золотого мяча.

Напомним, что Месси согласился поужинать с Роналду. 

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Теги: Лионель Месси, Криштиану Роналду, The Best FIFA
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