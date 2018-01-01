Месси: Золотой мяч - странная награда

Лионель Месси прокомментировал свое отношение к награде лучшему футболисту мира.

Игрок Барселоны Лионель Месси дал комментарий в преддверии церемонии награждения игрока года ФИФА 2019.

Читай также: Неймар в списке: ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую сборную

“Не знаю, могу ли я считаться фаворитом в борьбе за Золотой мяч. Это странная награда. Никто не знает, кто фаворит. В последнее время больше оценивают результаты клуба, и это неплохо. Иногда награду вручают за чемпионат мира, не все одинаково подходят к оцениванию.

Не знаю, наверное, нет конкретного критерия, по которому можно определить обладателя Золотого мяча. Никогда не думал о том, фаворит я или нет. Не раз говорил, что индивидуальные награды второстепенны для меня“, — сказал Месси для Sport.es

Церемония награждения ФИФА состоится в Милане 23-го сентября.

Отметим, что аргентинский футболист является 5-кратным обладателем Золотого мяча.

Напомним, что Месси согласился поужинать с Роналду.