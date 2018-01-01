Зинченко - самый дорогой украинский футболист

Трансферная стоимость футболиста за последнее время увеличилась на 10 миллионов евро.

Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости игроков, после чего самым дорогим украинским футболистом стал игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

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По данным портала, цена игрока возросла на 10 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов. До обновления цен украинец делил первую строчку с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым, стоимость которых после обновления так и осталась 20 миллионов.

На четвертой позиции по-прежнему находится полузащитник Аталанты Руслан Малиновский (12,5 миллиона евро), а замыкает пятерку Марлос со стоимостью в 11 миллионов евро. Андрей Лунин, в свою очередь, располагается на восьмом месте и оценивается в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Шевченко и Марлос - самые рейтинговые украинские футболисты в FIFA 20.