Месси согласился поужинать с Роналду

По словам аргентинца, у него нет никаких конфликтов с Роналду.

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду в одном из недавних интервью заявил, что хотел бы однажды поужинать со своим самым звездным соперником - Лионелем Месси.

На эти слова отреагировал аргентинский форвард, который отметил что у него нормальные отношения с Роналду, но друзьями они не являются.

Читай также: Месси: Мы никогда не просили Барселону подписать Неймара

"Принял бы я приглашение Роналду? Да. Я всегда говорил, что у меня с Криштиану нет никаких проблем. Да, мы не друзья, ведь мы никогда не делили с ним раздевалку, но мы постоянно встречаемся на церемониях вручения наград, и все хорошо.

Кстати, на последней церемонии мы очень долго разговаривали. Я не знаю, устроим ли мы обед, так как не уверен, что наши пути пересекутся. У каждого из нас есть своя жизнь, но я бы принял приглашение“, - цитирует Месси Sport.es.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.