Легендарный экс-тренер Арсенала получит должность в ФИФА - СМИ

Арсен Венгер вернется к работе в футболе, однако уже не в качестве тренера.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер станет техническим директором ФИФА.

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По информации New York Times, ФИФА официально объявит о назначении Венгера в ближайшие дни. В его обязанности будет входить улучшение тренерских стандартов, а также он будет давать советы по другим сферам игры.

ФИФА хочет добавить в число руководителей признанного специалиста после того, как организацию покинули Марко ван Бастен и Звонимир Бобан.

Напомним, Венгер покинул Арсенал в 2018 году после 22 лет работы в клубе. После ухода он не работал ни в одном клубе. Специалист также отмечал, что хотел бы вернуться к тренерской деятельности.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер может получить работу в Ницце.