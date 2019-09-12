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"Ты герой или что?": Алиев устроил словесную перепалку с полицией

Комментариев: 2
Бывший футболист Динамо попал в очередной скандал.
Александр Алиев
Александр Алиев
footballua.tv

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев отметился скандальным поведением.

На одной из улиц Киева патрульные полицейские остановили автомобиль, в котором находился футболист со своим знакомым. Александр бурно отреагировал на это, и в нецензурной форме пообщался со стражами порядка.

Ранее бывшая жена Алиева показала видео, где он ее бьет.

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Теги: футбол, Александр Алиев, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.09.2019, 15:14
Оценка:  -4
гость
Пока Вы под стол пешком ходили, он делал с Милей в Динамо результат
гость  (аноним)  12.09.2019, 15:03
Оценка:  +4
гость
Рождён в Хабаровске - корни козломордо - азербайджанские. Вот и гримучия смэс.
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