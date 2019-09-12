"Ты герой или что?": Алиев устроил словесную перепалку с полицией

Бывший футболист Динамо попал в очередной скандал.

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев отметился скандальным поведением.

На одной из улиц Киева патрульные полицейские остановили автомобиль, в котором находился футболист со своим знакомым. Александр бурно отреагировал на это, и в нецензурной форме пообщался со стражами порядка.

Ранее бывшая жена Алиева показала видео, где он ее бьет.