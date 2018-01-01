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Петряк: Венгерский чемпионат более сбалансирован, чем УПЛ

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Украинский футболист признался, что ему нравится выступать в Венгрии.
Иван Петряк
Иван Петряк
МОЛ Фехервар

Хавбек МОЛ Фехервар Иван Петряк назвал отличия УПЛ от чемпионата Венгрии.

“Заря не может конкурировать с Шахтером или Динамо, однако это сильный украинский середняк, в котором я выступал вместе со многими прекрасными игроками. Когда я просматривался у “горняков“, у меня не было никаких проблем с адаптацией, ведь у меня не было языкового барьера.

У меня было необъяснимое чувство эйфории, когда я заключил контракт с Шахтером. Я пробовал остаться тем же парнем, каким и был до этого, и сконцентрироваться на работе.

Динамо и Шахтер постоянно выигрывают чемпионаты, остальные клубы отстают на 15-20 очков. Венгерское первенство воспринимается на контрасте, ведь он более сбалансирован, и это мне очень нравится.

Здесь любая команда может победить любую другую. Такое сложно представить в Украине“, - цитирует футболиста пресс-служба венгерского клуба.

Ранее сообщалось, что Иван Петряк трогательным письмом попрощался с Ференцварошем. 

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Теги: футбол, Иван Петряк
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Источник: www.molfehervarfc.hu

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