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Возлюбленная Зинченко ждет от него ребенка

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В семье украинского футболиста ожидается пополнение.
Александр Зинченко и Влада Щеглова
Александр Зинченко и Влада Щеглова
www.instagram.com/zinchenko_96

Девушка игрока Манчестер Сити и сборной Украины Влада Щеглова, более известная как Влада Седан, на своей странице в Instagram выложила фотографию со своим возлюбленным в аэропорту Борисполь.

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На снимке футболист положил руку на животик своей любимой. Кроме того, в описании к фото журналистка добавила смайл младенца и сердце.

Таким образом, пара намекнула на скорое пополнение в семье.

Подписчики Влады также заметили, что на безымянном пальце девушки появилось обручальное кольцо.

Напомним, Александр Зинченко подтвердил свои отношения с Владой Щегловой в июне этого года после поцелуя во время интервью. Ранее сообщалось, что девушка переехала к нему в Манчестер.

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Теги: футбол, вне игры, Александр Зинченко, Влада Щеглова
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