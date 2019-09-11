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Бывшая жена Тимощука хочет отсудить у него половину имущества

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Надежда Навроцкая претендует на недвижимость и капиталы в Газпромбанке.
Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с дочерьми
Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с дочерьми
rusfootball.info

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины, а ныне ассистента главного тренера Зенита Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая подала на него в суд. Об этом сообщает Петербургский дневник.

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Женщина намерена разделить с Тимощуком совместно нажитое имущество, а именно пять объектов недвижимости в элитном доме на Крестовском острове. Кроме того, Надежда претендует на половину денежных средств спортсмена на счетах в Газпромбанке.

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Также Навроцкая собирается получать треть ежемесячных доходов Анатолия в качестве алиментов в пользу двух несовершеннолетних дочерей-близнецов, которые родились в 2010 году.

Сейчас экс-супруга Тимощука вместе с детьми проживает в Германии, где футболист с 2009 по 2013 годы выступал за мюнхенскую Баварию. Пара развелась в 2016 году, когда Анатолий вошел в тренерский штаб Зенита.

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Теги: футбол, Анатолий Тимощук, Надежда Навроцкая, вне гры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.09.2019, 21:50
Оценка:  0
гость
Где вы этих шалав находите?
гость  (аноним)  11.09.2019, 21:29
Оценка:  0
гость
Брак - добровольное рабство для мужчин.
По закону - жена вам ничего не должна, а вы - должны ей 50% всего своего, кровью и потом заработанного.
Любите - просто живите вместе и рожайте детей.
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