Бывшая жена Тимощука хочет отсудить у него половину имущества
Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины, а ныне ассистента главного тренера Зенита Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая подала на него в суд. Об этом сообщает Петербургский дневник.
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Женщина намерена разделить с Тимощуком совместно нажитое имущество, а именно пять объектов недвижимости в элитном доме на Крестовском острове. Кроме того, Надежда претендует на половину денежных средств спортсмена на счетах в Газпромбанке.
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Также Навроцкая собирается получать треть ежемесячных доходов Анатолия в качестве алиментов в пользу двух несовершеннолетних дочерей-близнецов, которые родились в 2010 году.
Сейчас экс-супруга Тимощука вместе с детьми проживает в Германии, где футболист с 2009 по 2013 годы выступал за мюнхенскую Баварию. Пара развелась в 2016 году, когда Анатолий вошел в тренерский штаб Зенита.
Полная версия правил
По закону - жена вам ничего не должна, а вы - должны ей 50% всего своего, кровью и потом заработанного.
Любите - просто живите вместе и рожайте детей.