Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА выбрала название для нового еврокубка

Комментариев: 0
Турнир будет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

УЕФА определился с названием нового клубного турнира, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Bild.

Турнир получит название Europa Conference League, что переводится как Лига конференций.

Отметим, что официальных заявлений от УЕФА по этому поводу пока не было.

Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов.

На групповом этапе выступят 32 команды. Победители групп получат путевки в 1/8 финала напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Победитель турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Поделись:
Теги: футбол, УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь