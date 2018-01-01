УЕФА выбрала название для нового еврокубка

Турнир будет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА определился с названием нового клубного турнира, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Bild.

Турнир получит название Europa Conference League, что переводится как Лига конференций.

Отметим, что официальных заявлений от УЕФА по этому поводу пока не было.

Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов.

На групповом этапе выступят 32 команды. Победители групп получат путевки в 1/8 финала напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Победитель турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.