Дочь Роналду повторила знаменитую стойку отца во время празднования гола

Милая реакция детей на гол португальца в ворота Литвы.

Возлюбленная звездного нападающего сборной Португалии Джорджина Родригес на своей странице в Instagram поделилась трогательным роликом, где она вместе с детьми смотрит матч отбора на Евро-2020 против Литвы (5:1).

На видео успеху отца, который забил покер в этом поединке, радуются Криштану-младший, Матео и Алана-Мартина. А Ева, старшая дочь Роналду, даже попробовала повторить фирменную стойку папы.

“Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Мы гордимся тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка“ - написала Родригес.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду оставит все свое имущество в наследство своей девушке.