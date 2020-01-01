Экс-звезду Барселоны приговорили к почти трем годам лишения свободы

Арда Туран получил срок за драку в ночном клубе.

Полузащитник Барселоны Арда Туран, ныне выступающий за Истанбул Башакшехир на правах аренды, получил 2 года, 8 месяцев и 15 дней условно за конфликт с певцом Беркаем Шахином, сообщает BBC.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. В одном из ночных клубов Стамбула Туран приставал к жене турецкого поп-певца, после чего напал на самого артиста. Футболист сильно избил Беркая, после чего певца отправили в больницу, где у него диагностировали перелом носа. Кроме того, Арда угрожал Шахину огнестрельным оружием.

Сам футболист извинился за инцидент и отметил, что в этой ситуации имело место недопонимание.

Прокуратура требовала для Турана 12,5 лет лишения свободы. На третьем слушании игрока обвинили в умышленном нанесении травм, незаконном хранении оружия и стрельбе в жилом районе, но сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

Суд решил наказать Турана условно, поскольку ранее он не был осужден за какие-либо правонарушения. Если он совершит какое-то преступление в течение пяти лет, то нынешнее наказание также вступит в силу.

Также Туран получил финансовое наказание - Башакшехир оштрафовал его примерно на 370 тысяч евро.

Отметим, что Туран может досрочно завершить карьеру. Статья 62 дисциплинарных правил Турецкой футбольной федерации говорит о пожизненном отстранении игроков, получивших два и более лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Турана подозревают в связях с организатором переворота.