Тренер сборной Косово потешил своей реакцией на журналистов

Наставник был недоволен проваленной концовкой первого тайма матча с Англией.

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд повеселил зрителей матча отбора Евро-2020 против Англии.

Косово повело в счете, но провалило концовку тайма и на перерыв команды уходили при счете 1:5 в пользу Англии.

Заходя в раздевалку, Шалланд не мог сдержать гнев. Он был уверен, что пятый гол англичан, забитый Джейдоном Санчо, не должен был быть засчитан из-за офсайда, кричал "ужасно", но в мгновение сменил гнев на улыбку, заметив, что его снимают.