Тренер сборной Косово потешил своей реакцией на журналистов
Наставник был недоволен проваленной концовкой первого тайма матча с Англией.
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд повеселил зрителей матча отбора Евро-2020 против Англии.
Косово повело в счете, но провалило концовку тайма и на перерыв команды уходили при счете 1:5 в пользу Англии.
Заходя в раздевалку, Шалланд не мог сдержать гнев. Он был уверен, что пятый гол англичан, забитый Джейдоном Санчо, не должен был быть засчитан из-за офсайда, кричал "ужасно", но в мгновение сменил гнев на улыбку, заметив, что его снимают.
Kosovo’s coach is a card! 😂😂 pic.twitter.com/I6CV9D1EEv— TEAMtalk (@TEAMtalk) September 10, 2019
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