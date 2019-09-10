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Тренер сборной Косово потешил своей реакцией на журналистов

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Наставник был недоволен проваленной концовкой первого тайма матча с Англией.
Тренер сборной Косово потешил своей реакцией на журналистов

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд повеселил зрителей матча отбора Евро-2020 против Англии.

Косово повело в счете, но провалило концовку тайма и на перерыв команды уходили при счете 1:5 в пользу Англии.

Заходя в раздевалку, Шалланд не мог сдержать гнев. Он был уверен, что пятый гол англичан, забитый Джейдоном Санчо, не должен был быть засчитан из-за офсайда, кричал "ужасно", но в мгновение сменил гнев на улыбку, заметив, что его снимают.

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