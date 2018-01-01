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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро

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Криштиану Роналду обошел показатель Робби Кина.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил покер в ворота Литвы в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года и помог команде одержать победу со счетом 5:1.

Таким образом, Роналду довел число забитых им мячей в отборочных раундах чемпионата Европы до 25, побив рекорд бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина, у которого 23 гола.

Криштиану выступает за национальную команду с 2003 года. На его счету 160 матчей и 93 гола. Ему осталось забить 16 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом форварда сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

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