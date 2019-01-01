Известная футболистка заявила, что Роналду закрыл дело об изнасиловании с помощью денег

Алекс Морган считает, что в этой истории слишком много "подводных камней".

Футболистка сборной США Алекс Морган поделилась мнением об обвинении форварда Ювентуса Криштиану Роналду в изнасиловании.

Известная футболистка считает, что слухи о том, что португалец “замял“ дело с помощью денег, являются правдой. Морган уверена, что Роналду имеет непосредственное отношение к этой истории, и обвинения в изнасиловании являются правдой.

“В истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, он закрыл это дело с помощью денег. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть.

Примечательно, что Роналду не единственный, кто попадал в подобную ситуацию, но он - один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный. Неудивительно, что эта история стала настолько известной.

Я считаю, что важно продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в страшных ситуациях, когда у них нет поддержки. Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших игроков в мире, но это нельзя сопоставить с этой историей.

Его выступления на поле не связаны с его личностью и действиями, которые он совершает вне футбольного поля“, - приводит слова Морган Marca, ссылаясь на Sports Illustrated.