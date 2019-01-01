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Ибрагимовичу установят 500-килограммовый памятник на родине

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Ассоциации футбола Швеции решила сделать подарок футболисту.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форварду Лос-Анджелес Гэлакси Златану Ибрагимовичу возведут памятник на родине. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Высота памятника составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Памятник установят в родном городе Златана - Мальме, где он начинал футбольную карьеру.

Напомним, Ибрагимович провел за сборную Швеции 116 матчей, где забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории своей страны.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес Гэлакси открыл памятник Дэвиду Бекхэму.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, сборная Швеции по футболу
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