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Тренер сборной Косово устроил зажигательную пресс-конференцию перед матчем с Англией

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Бернар Шалланд продемонстрировал журналистам свою харизму.
Бернар Шалланд
Бернар Шалланд
Getty Images

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд показал боевой настрой перед поединком отбора Евро-2020 с Англией.

На предматчевой пресс-конференции швейцарский специалист сверхэмоционально описал тактику своих подопечных на игру, что стало неожиданностью для присутствующих.

Таким образом, наставник дал понять, что его футболисты будут заряжены на успех.

Матч Англия - Косово состоится сегодня, 10 сентября. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.
 

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