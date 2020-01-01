Тренер сборной Косово устроил зажигательную пресс-конференцию перед матчем с Англией

Бернар Шалланд продемонстрировал журналистам свою харизму.

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд показал боевой настрой перед поединком отбора Евро-2020 с Англией.

На предматчевой пресс-конференции швейцарский специалист сверхэмоционально описал тактику своих подопечных на игру, что стало неожиданностью для присутствующих.

Таким образом, наставник дал понять, что его футболисты будут заряжены на успех.

Матч Англия - Косово состоится сегодня, 10 сентября. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

