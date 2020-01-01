Словения - Израиль 3:2 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Дубль вингера Динамо принес победу команде Словении.
Сборная Словении в рамках отбора на Евро-2020 благодаря дублю вингера Динамо Беньямина Вербича обыграла команду Израиля.
Отметим, что в составе израильтян результативной передачей отметился полузащитник Шахтера Манор Соломон.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Словения - Израиль:
Словения – Израиль 3:2
Голы: Вербич, 43, 90, Безяк, 86 – Натхо, 50, Зехави, 63
Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Йокич (Балковец, 46), Струна (Блажич, 54), Вербич, Куртич, Крхин (Попович, 81), Иличич, Шпорар, Безяк
Израиль: Марциано, Эльхамед, Даса, Дгани, Бен Харуш (Кайяль, 46), Натхо, Перец (Глазер, 77), Захави, Соломон, Таа, Вейсман (Даббур, 61)
Предупреждения: Таа, Перец, Безяк, Иличич, Вербич.
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