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Словения - Израиль 3:2 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Дубль вингера Динамо принес победу команде Словении.

Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
www.nzs.si

Сборная Словении в рамках отбора на Евро-2020 благодаря дублю вингера Динамо Беньямина Вербича обыграла команду Израиля.

Отметим, что в составе израильтян результативной передачей отметился полузащитник Шахтера Манор Соломон.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Словения - Израиль:

Словения – Израиль 3:2

Голы: Вербич, 43, 90, Безяк, 86 – Натхо, 50, Зехави, 63

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Йокич (Балковец, 46), Струна (Блажич, 54), Вербич, Куртич, Крхин (Попович, 81), Иличич, Шпорар, Безяк

Израиль: Марциано, Эльхамед, Даса, Дгани, Бен Харуш (Кайяль, 46), Натхо, Перец (Глазер, 77), Захави, Соломон, Таа, Вейсман (Даббур, 61)

Предупреждения: Таа, Перец, Безяк, Иличич, Вербич. 

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Теги: футбол, Евро-2020, видео обзор, видео голов, Баньямин Вербич, Манор Соломон
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