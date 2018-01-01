Михалик: Ездить на охоту с Гармашем было страшно, я давал ему незаряженное ружье

Бывший игрок киевского Динамо признался, что не любит вечерние мероприятия.

Полузащитник Волыни Тарас Михалик высказался о своих бывших одноклубниках по Динамо - Артеме Милевском и Александре Алиеве.

“К Артему отношусь хорошо и как к футболисту, и как к человеку. Когда я играл в Локомотиве, мы пересекались, общались.

Мне не понравились заявления Алиева об Игоре Суркисе. Человек много лет отдал клубу, который дал Александру все. Да, бывают разные проблемы, в наше время они были. Могут возникать вопросы трансферов и прочее, но если критикуешь, надо делать это аргументированно“.

Тарас также вспомнил, как проводил свободное от футбола время.

“Я не любитель вечерних мероприятий. Больше вывозил Зозулю, Гармаша на рыбалку, охоту. С Темой и Саней – не моя тема.

Охота с Гармашем? Страшно, я ему даже давал незаряженное ружье, он не знал, что оно не заряжено", - рассказал футболист в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Ранее Михалик заявил, что спорт должен быть вне политики.