Михалик: Спорт должен объединять, а его привязывают к политике

Украинский футболист вспомнил, как объяснял своим российским друзьям события на Майдане.

Полузащитник Волыни Тарас Михалик рассказал о своем возвращении в Украину после шести лет в чемпионате России.

“Было тяжело, честно, не хочу поднимать тему контракта с Локомотивом. С фанатами Волыни пообщались. Сначала у нас вышел разговор неприятный. Потом уже встретились без камер, поговорили нормально. Пока я эту тему не поднимаю. Не хочу говорить о футболе вне политики и тому подобном.

Спорт вне политики - так должно быть. Но на самом деле так не бывает. В основном, спорт все равно привязывают к политике. Спорт должен объединять, а у нас есть много вещей, когда на этом люди пиарятся, нездоровый популизм. Мне это не нравится. Всему свое время.

У меня остались люди, с кем я дружу, общаюсь. С пацанами познакомился, шесть лет вместе играли. Люди просили объяснить, что у нас происходит.

Я давал интервью, а их СМИ перепечатывали, что на Майдане были не одни бомжи и маргиналы, а были разные люди. Нужно было рассказать, из-за чего они восстали, нужно было объяснить, что людям накипело. Но это тема, на которую не хочу вообще говорить“ - рассказал Михалик в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Михалик выступал Динамо с 2006 по 2013 год, после чего перешел в московский Локомотив. В июле 2019 года Тарас присоединилися к Волыни.