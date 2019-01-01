Шотландия - Бельгия 0:4 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Подопечные Роберто Мартинеса не оставили шансов своему сопернику.
Сборная Бельгии разгромила команду Шотландии в рамках квалификации к Евро-2020.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шотландия - Бельгия:
Шотландия — Бельгия 0:4
Голы: Лукаку, 9, Вермален, 24, Алдервейрельд, 32, Де Брюйне, 82
Шотландия: Маршалл — Одоннел, Малгрю, Купер, Робертсон — Маклин, Макгрегор (Армстронг, 68), Мактоминай — Кристи (МакГин, 86), Филлипс (Рассел, 77), Снодграсс
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Вермален, Алдервейрельд — Шадли (Карраско, 77), Дендонкер, Тилеманс (Версарен, 86), Менье (Раман, 90) — Де Брюйне, Лукаку, Мертенс.
Предупреждения: Одоннел, Мактиминай — Вермален.
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