Экс-игроку Арсенала запретили видеться с бывшей женой и сыном
Футболист преследовал и оскорблял мать своего ребенка.
Бывший нападающий лондонского Арсенала, Селтика и сборной Ирландии Энтони Стоуксу запретили видится с бывшей женой и сыном. Об этом сообщает The Mirror.
По сведениям источника, 31-летний футболист, ныне выступающий за турецкий Адана Демирспор преследовал и угрожал матери своего ребенка.
Каждый день Энтони писал девушке в WhatsApp, приходил к их дому по ночам и требовал подробностей из ее личной жизни.
Как итог - суд на 4 года запретил Стоуксу появляться на улице, где проживает Эйлида с сыном, и каким-либо образом связываться с ними.
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