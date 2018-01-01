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Экс-игроку Арсенала запретили видеться с бывшей женой и сыном

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Футболист преследовал и оскорблял мать своего ребенка.
Энтони Стоукс
Энтони Стоукс
Getty Images

Бывший нападающий лондонского Арсенала, Селтика и сборной Ирландии Энтони Стоуксу запретили видится с бывшей женой и сыном. Об этом сообщает The Mirror.

По сведениям источника, 31-летний футболист, ныне выступающий за турецкий Адана Демирспор преследовал и угрожал матери своего ребенка.

Каждый день Энтони писал девушке в WhatsApp, приходил к их дому по ночам и требовал подробностей из ее личной жизни.

Как итог - суд на 4 года запретил Стоуксу появляться на улице, где проживает Эйлида с сыном, и каким-либо образом связываться с ними.

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Теги: футбол, Арсенал (Лондон)
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