Диего Марадона учил Лионеля Месси пробивать штрафные.

Легендарный футболист Диего Марадона рассказал, как помогал нападающему Барселоны и сборной Аргентины выполнять штрафные удары.

“Я тренировал лучшего - Месси. Никто не сможет возразить этому, потому что Лео мог пройти пятерых соперников - он феномен. Только у него были проблемы со штрафными ударами. После каждой тренировки мы оставляли Лео на поле, чтобы он отрабатывал стандарты. Тогда он начал попадать в штангу.

Я не учил его исполнять штрафные. Он спросил меня, как мне удавалось забивать в таких ситуациях. Я сказал: “Нужно просто бить в центр мяча. Мне не дадут Оскар за то, что я научу тебя этому“. Он ответил: “Но я бью в середину, и мяч летит в разные стороны“. На что я сказал ему не волноваться и все получиться. А теперь он вообще не промахивается со штрафных“, - цитирует Марадону Goal.com.

Напомним, что Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19.