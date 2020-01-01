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"Делай добро": Зинченко тронули слова Порье после боя с Нурмагомедовым

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Украинский футболист поделился с болельщиками трогательным видео.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент пресс-конференции после боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Несмотря на досаду от поражения, американец выразил уважение своему сопернику, а также был приятно удивлен новостью о том, что россиянин поможет его благотворительному фонду.

Смотрите также видео боя Нурмагомедов - Порье.

Ранее Зинченко попробовал себя в роли Хабиба и показал удар из ММА.

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Теги: футбол, ММА, UFC, Александр Зинченко, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье
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