"Делай добро": Зинченко тронули слова Порье после боя с Нурмагомедовым
Украинский футболист поделился с болельщиками трогательным видео.
Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент пресс-конференции после боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
Несмотря на досаду от поражения, американец выразил уважение своему сопернику, а также был приятно удивлен новостью о том, что россиянин поможет его благотворительному фонду.
Смотрите также видео боя Нурмагомедов - Порье.
Ранее Зинченко попробовал себя в роли Хабиба и показал удар из ММА.
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