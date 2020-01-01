"Делай добро": Зинченко тронули слова Порье после боя с Нурмагомедовым

Украинский футболист поделился с болельщиками трогательным видео.

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Instagram опубликовал фрагмент пресс-конференции после боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Несмотря на досаду от поражения, американец выразил уважение своему сопернику, а также был приятно удивлен новостью о том, что россиянин поможет его благотворительному фонду.

Смотрите также видео боя Нурмагомедов - Порье.

Ранее Зинченко попробовал себя в роли Хабиба и показал удар из ММА.