Первые позиции рейтинга заняли английские клубы.

Ливерпуль занял первое место среди европейских клубов по доходам от телевизионных прав по итогам сезона 2018/19, сообщает Mirror. “Красные“ заработали 152 миллиона фунтов стерлингов (около 170 миллионов евро).

Вторым стал Манчестер Сити. “Горожане“ получили на 1 миллион меньше.

Челси, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Арсенал заработали примерно одинаковые суммы - более 140 миллионов фунтов (около 158 миллионов евро).

Неплохие доходы от телевизионных прав получили середняки АПЛ - Эвертон заработал 129 миллионов, Вулверхэмптон - 127.

Барселона заработала 130 миллионов на телевизионных правах. Намного меньше получили представители Бундеслиги и Серии А - 87,6 миллионов у Баварии и 76,5 - у Ювентуса.

Отметим, что Хаддерсфилд, который за весь сезон одержал всего три победы и вылетел в Чемпионшип, заработал на 8 миллионов больше, чем чемпион Германии - Бавария.

Ранее сообщалось, кто получил больше призовых в АПЛ в сезоне-2018/19.