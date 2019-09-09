Хорватские фанаты спели колыбельную малышу

И ничего, что малыш родом из Словакии.

Хорватские болельщики на одной из улиц Трнавы, Словакия, пытались отвлечь ребенка, спев колыбельную. Несколько человек в клетчатых футболках с выражением пели песню для маленькой слушательницы, которая с интересом и увлеченностью смотрела на мужчин, не отрывая взгляда.

A group of Croatian fans singing a lullaby to a baby in Slovakia, before the match Slovakia v Croatia pic.twitter.com/cb9kkRRvcJ — Denz (@DenzDejawon) September 9, 2019

Словакия принимала сборную Хорватии в рамках очередного тура квалификации на Евро-2020. Гости обыграли хозяев со счетом 0:4.