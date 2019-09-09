Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хорватские фанаты спели колыбельную малышу

Комментариев: 0
И ничего, что малыш родом из Словакии.

Хорватские болельщики на одной из улиц Трнавы, Словакия, пытались отвлечь ребенка, спев колыбельную. Несколько человек в клетчатых футболках с выражением пели песню для маленькой слушательницы, которая с интересом и увлеченностью смотрела на мужчин, не отрывая взгляда.

Словакия принимала сборную Хорватии в рамках очередного тура квалификации на Евро-2020. Гости обыграли хозяев со счетом 0:4.

Поделись:
Теги: Евро-2020, сборная Хорватии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь