Хорватские фанаты спели колыбельную малышу

Хорватские болельщики на одной из улиц Трнавы, Словакия, пытались отвлечь ребенка, спев колыбельную. Несколько человек в клетчатых футболках с выражением пели песню для маленькой слушательницы, которая с интересом и увлеченностью смотрела на мужчин, не отрывая взгляда.

A group of Croatian fans singing a lullaby to a baby in Slovakia, before the match Slovakia v Croatia pic.twitter.com/cb9kkRRvcJ