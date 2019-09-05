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Марадона возглавил аргентинский клуб

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Легендарный аргентинец подписал однолетний контракт с клубом.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Бывший футболист Диего Армандо Марадона вновь вернулся к тренерской деятельности.

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Известный специалист стал главным тренером Химнасии из Ла-Платы. Об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба. Первый матч во главе своего нового клуба Марадона проведет 15 сентября.

Отметим, что Химнасия на данный момент выступает в аргентинской Суперлиге. 

По информации La Nacion, договор между сторонами подписан сроком на один год.

Последним местом работы легенды футбола был мексиканский Дорадос, который он покинул в июне текущего года.

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Теги: Диего Марадона, Аргентина, тренер, футбол
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