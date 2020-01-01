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Венгер признался, что хочет вернуться к тренерской деятельности

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Французский специалист отметил, что уже получил несколько предложений.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что собирается вернутся к работе.

“Я никак не могу смириться с тем, что больше никогда не буду работать тренером.

У меня было несколько предложений, связанных с футбольной деятельностью, но я хочу снова тренировать, испытать интенсивность настоящих соревнований“, - цитирует французского специалиста AS.

Ранее сообщалось, что Венгер может получить работу в Ницце.

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