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Алиссон: Мне будет сложно получить Золотой мяч

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Футболист отметил, что голкиперам сложнее всех добиться этой награды.
Алиссон Бекер
Алиссон Бекер
Getty Images

Вратарь Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон Бекер оценил свои шансы на Золотой мяч.

“Я читал и знаю, то меня считают одним из претендентов на награду. Мне приятно, но победить будет очень сложно. Вратарям сложно получить эту награду. Но радует, что некоторые фанаты так высоко меня оценивают.

Пока я не думаю об этом. Знаю, что первым и последним из вратарей Золотой мяч выиграл Лев Яшин в 1963 году. Это показывает, как сложно вратарю добыть Золотой мяч“, - цитирует бразильца Marca.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Алиссон в составе Ливерпуля выиграл Лигу чемпионов, а также стал серебряным призером АПЛ. Кроме того, вместе со сборной Бразилии голкипер триумфовал на Копа Америка.

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Теги: футбол, Алиссон Бекер, Золотой мяч
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