Бендтнер оконфузился на первой тренировке в новой команде

Датский футболист вернулся на родину.

Экс-нападающий лондонского Арсенала Никлас Бендтнер в последний день летнего трансферного окна подписал четырехмесячный контракт с Копенгагеном.

Опытный датчанин вернулся в свой родной клуб, где начинал карьеру футболиста.

Никлас уже успел провести первую тренировку, которую сложно назвать удачной.

31-летний форвард отрабатывал завершение атаки и выглядел беспомощно, отправляя мячи мимо цели.

Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet 🎯⚽️ #fcklive #sldk pic.twitter.com/1uzfwQgW80 — TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) September 4, 2019

Отметим, что такое положение дел является выгодным для киевского Динамо, которое в Лиге Европы попало в одну группу с Копенгагеном.