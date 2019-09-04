Бендтнер оконфузился на первой тренировке в новой команде
Датский футболист вернулся на родину.
Экс-нападающий лондонского Арсенала Никлас Бендтнер в последний день летнего трансферного окна подписал четырехмесячный контракт с Копенгагеном.
Опытный датчанин вернулся в свой родной клуб, где начинал карьеру футболиста.
Никлас уже успел провести первую тренировку, которую сложно назвать удачной.
31-летний форвард отрабатывал завершение атаки и выглядел беспомощно, отправляя мячи мимо цели.
Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet 🎯⚽️ #fcklive #sldk pic.twitter.com/1uzfwQgW80— TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) September 4, 2019
Отметим, что такое положение дел является выгодным для киевского Динамо, которое в Лиге Европы попало в одну группу с Копенгагеном.
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