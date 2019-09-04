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Бендтнер оконфузился на первой тренировке в новой команде

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Датский футболист вернулся на родину.
Никлас Бендтнер
Никлас Бендтнер
Getty Images

Экс-нападающий лондонского Арсенала Никлас Бендтнер в последний день летнего трансферного окна подписал четырехмесячный контракт с Копенгагеном.

Опытный датчанин вернулся в свой родной клуб, где начинал карьеру футболиста.

Никлас уже успел провести первую тренировку, которую сложно назвать удачной.

31-летний форвард отрабатывал завершение атаки и выглядел беспомощно, отправляя мячи мимо цели.

Отметим, что такое положение дел является выгодным для киевского Динамо, которое в Лиге Европы попало в одну группу с Копенгагеном.

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Теги: футбол, Никлас Бендтнер, Копенгаген
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