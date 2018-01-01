Бекхэм рассказал о работе мечты

Легендарный англичанин признался, что хотел бы работать тренером.

Бывший игрок сборной Англии и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм рассказал, что хотел бы поработаь тренером и признался, что мечтал бы встать у руля своей родной национальной команды.

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“Безусловно, работа моей мечты - это быть тренером Англии. Возможно, некоторые люди видят меня на данном посту, ведь раньше я был капитаном команды. Но, если бы я получил такое предложение, я бы всерьез задумался о том, готов ли я к такой ответственности.

На данный момент Саутгейт делает отличную работу. Он вернул сборной привычную ей энергию, и теперь фанаты, я в том числе, могут наслаждаться игрой“, - приводит слова Бекхэма GQ.

Отметим, что Дэвид отыграл 115 матчей за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Дэвиду Бекхэму грозил 50-миллионный штраф.