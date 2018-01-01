Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фернандо: Фонсека высоко оценивал чемпионат Португалии, поэтому я здесь

Комментариев: 0
Фернандо
Фернандо
sporting.pt

Бразильский молодой вингер донецкого Шахтера Фернандо рассказал о своем переходе в лиссабонский Спортинг.

"Я безумно счастлив. Спортинг - большой клуб и я буду стараться  забивать много голов, чтобы помочь команде выиграть трофеи. Если честно, то я мечтал играть тут, в Португалии.

Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека много говорил о португальском чемпионате и очень высоко его оценивал. Это одна из причин, почему я сейчас здесь", - цитирует Фернандо пресс-служба Спортинга.

Напомним, игрок Шахтера Фернандо отправился в Спортинг на один сезон на правах аренды.

Поделись:
Теги: Фернандо, Спортинг, Спортинг Лиссабон, аренда, трансфер, Шахтер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь