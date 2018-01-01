Фернандо: Фонсека высоко оценивал чемпионат Португалии, поэтому я здесь

Бразильский молодой вингер донецкого Шахтера Фернандо рассказал о своем переходе в лиссабонский Спортинг.

"Я безумно счастлив. Спортинг - большой клуб и я буду стараться забивать много голов, чтобы помочь команде выиграть трофеи. Если честно, то я мечтал играть тут, в Португалии.

Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека много говорил о португальском чемпионате и очень высоко его оценивал. Это одна из причин, почему я сейчас здесь", - цитирует Фернандо пресс-служба Спортинга.

Напомним, игрок Шахтера Фернандо отправился в Спортинг на один сезон на правах аренды.