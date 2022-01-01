Экс-игрока Реала подозревают в распространении детской порнографии

Немецкий защитник попал в скандальную историю.

Бывший защитник мадридского Реала, дортмундской Боруссии и сборной Германии Кристоф Метцельдер стал героем скандала.

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Как сообщает RTL, спортсмена подозревают в распространении детской порнографии. В полицию Гамбурга поступили обвинения от женщины, которая предоставила 15 детских порнографических фотографий, отправленных Метцельдером через WhatsApp.

По словам представителей прокуратуры, сейчас ведется расследование по этим обвинениям, а фотографии, полученные в Гамбурге - лишь часть имеющихся у следователей улик.

Отмечается, что полиция уже задержала Метцельдера. Он был обнаружен около спортивной школы. Во время задержания полиция изъяла его мобильный телефон, а во время обыска в доме - компьютер.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала двух мужчин около дома Озила после вооруженного нападения.