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ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022

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Мундиаль в 2022-м году будет проходить в Катаре.
ФИФА представили эмблему ЧМ-2022
ФИФА представили эмблему ЧМ-2022
Getty Images

Международная федерацию футбола (ФИФА) представила логотип, который будет использоваться на чемпионате мира в 2022-м году в Катаре. 

"Непрерывная петля представлена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, и символ бесконечности", - сообщила пресс-служба организации

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. 

Ранее сообщалось, что Китай хочет натурализовать девять футболистов перед чемпионатом мира-2022.

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Теги: ФИФА, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2006, футбол, эмблема, логотип
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