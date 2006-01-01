ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022

Мундиаль в 2022-м году будет проходить в Катаре.

Международная федерацию футбола (ФИФА) представила логотип, который будет использоваться на чемпионате мира в 2022-м году в Катаре.

"Непрерывная петля представлена в виде восьмерки, что означает восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, и символ бесконечности", - сообщила пресс-служба организации.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Ранее сообщалось, что Китай хочет натурализовать девять футболистов перед чемпионатом мира-2022.