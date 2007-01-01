Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду в десятый раз стал лучшим футболистом Португалии

Комментариев: 0
Нападающий выиграл награду четвертый раз подряд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим игроком на родине.

На церемонии Quinas de Ouro он получил награду от португальской Федерации футбола.

“Рад, что выиграл приз лучшего игрока года - Gold Quinas 2019 в окружении детей, которые представляют будущее! Следуй за своими мечтами!“, - написал Роналду на своей странице в Instagram.

В голосовании Роналду опередил Жоау Феликса, Бруну Фернандеша, Бернарду Силву и Рубена Невеша.

Отметим, что Роналду вручили награду десятый раз с 2007 года, а с 2016 - четвертый раз подряд.

Поделись:
Теги: футбол, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь