Роналду в десятый раз стал лучшим футболистом Португалии

Нападающий выиграл награду четвертый раз подряд.

Нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим игроком на родине.

На церемонии Quinas de Ouro он получил награду от португальской Федерации футбола.

“Рад, что выиграл приз лучшего игрока года - Gold Quinas 2019 в окружении детей, которые представляют будущее! Следуй за своими мечтами!“, - написал Роналду на своей странице в Instagram.

В голосовании Роналду опередил Жоау Феликса, Бруну Фернандеша, Бернарду Силву и Рубена Невеша.

Отметим, что Роналду вручили награду десятый раз с 2007 года, а с 2016 - четвертый раз подряд.