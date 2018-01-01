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Селезнев стал игроком Бурсаспора

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Украинский нападающий вернулся в Турцию.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Yeni Asir

Украинский форвард Евгений Селезнев присоединился к турецкому Бурсаспору в качестве свободного агента, сообщает пресс-служба команды.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2019/20.

Детали трансфера пока неизвестны.

Напомним, первую часть минувшего сезона Евгений провел в турецком Акхисаре. Зимой украинца арендовала испанская Малага, за которую провел 12 матчей во всех турнирах.

Отметим, что Бурсаспор в прошлом сезоне занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и вылетел во второй по силе дивизион.

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Теги: футбол, Евгений Селезнев, Бурсаспор
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