Селезнев стал игроком Бурсаспора

Украинский нападающий вернулся в Турцию.

Украинский форвард Евгений Селезнев присоединился к турецкому Бурсаспору в качестве свободного агента, сообщает пресс-служба команды.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2019/20.

Детали трансфера пока неизвестны.

Напомним, первую часть минувшего сезона Евгений провел в турецком Акхисаре. Зимой украинца арендовала испанская Малага, за которую провел 12 матчей во всех турнирах.

Отметим, что Бурсаспор в прошлом сезоне занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и вылетел во второй по силе дивизион.