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Галатасарай объявил о трансфере Фалькао

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Колумбиец перебрался в чемпионат Турции.
Радамель Фалькао
Радамель Фалькао
twitter.com/GalatasaraySK

Форвард Монако Радамель Фалькао подписал контракт с Галатасараем, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Стороны подписали контракт сроком на три года. 

Радамель выбрал себе 9-й номер.

Фалькао выступал за Монако с 2013 года. В сезоне-2018/19 колумбийский футболист в 33 матчах французской Лиги 1 забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.
 

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Теги: футбол, Радамель Фалькао, Галатасарай
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