Галатасарай объявил о трансфере Фалькао
Колумбиец перебрался в чемпионат Турции.
Форвард Монако Радамель Фалькао подписал контракт с Галатасараем, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
#MissionFalcaoComplete ✍— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019
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Стороны подписали контракт сроком на три года.
Радамель выбрал себе 9-й номер.
Фалькао выступал за Монако с 2013 года. В сезоне-2018/19 колумбийский футболист в 33 матчах французской Лиги 1 забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.
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