Колумбиец перебрался в чемпионат Турции.

Форвард Монако Радамель Фалькао подписал контракт с Галатасараем, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Стороны подписали контракт сроком на три года.

Радамель выбрал себе 9-й номер.

Фалькао выступал за Монако с 2013 года. В сезоне-2018/19 колумбийский футболист в 33 матчах французской Лиги 1 забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

